اتحاد السلة يوقف 3 لاعبين لتغيبهم عن تحضيرات منتخب الشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

اتخذ اتحاد السلة عدة قرارات مهمة خلال اجتماعه الذي عقد أمس الأول برئاسة عبداللطيف الفردان نائب الرئيس منها إيقاف 3 لاعبين من لاعبي منتخب الشباب لتخلفهم عن مرافقة المنتخب خلال معسكره الخارجي وهم سعود مبارك وغيث علي السويدي من نادي الوحدة وكل منهما 6 أشهر، وعمر لؤي من الوصل 3 أشهر.

كما كلف مجلس الإدارة كلاً من عبداللطيف الفردان ومنير بن سليمان المدير الفني للاتحاد للبحث عن مدربين الأول لتدريب منتخب الرجال المشارك في بطولة الخليج المقبلة التي تستضيفها الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل، والثاني لتدريب منتخب السيدات المشارك في بطولة المرأة الخليجية التي ستقام في الكويت خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتم تكليف راشد عبدالله النقبي لتولي مهمة مدير المنتخبات الوطنية، واعتمد المجلس أيضاً بطولة مجلس أبوظبي الرياضي التي كلف بتنظيمها نادي بني ياس والتي تضم أندية أبوظبي الخمسة المشاركة في نشاط اتحاد السلة مع عدد من الأندية من خارج الدولة، وتم اعتماد بطولة مجلس الشارقة الرياضي للناشئين التي ينظمها نادي الشارقة خلال شهر ديسمبر المقبل بمشاركة عدد من فرق الناشئين من داخل وخارج الدولة.