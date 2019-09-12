جوجيتسو الإمارات يشارك في بطولتي العالم والبلقان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت صباح أمس، بعثة منتخبينا الوطنيين للجوجيتسو للأشبال تحت 16 سنة، والناشئين تحت 18 سنة متوجهة إلى العاصمة الرومانية بوخارست للمشاركة في بطولتي العالم للأشبال، والبلقان المفتوحة للناشئين.وضمت البعثة عبدالله الشامسي، مشرفاً إدارياً، والمدرب رامون ليموس، المدير الفني، ومساعده سيلفا مارشيو، إضافة إلى 25 لاعباً 12 منهم لمنتخب الأشبال، هم: حمد الشحي ومحمد الشحي للمشاركة في وزن 38 كجم، وسهيل تركمان وزن 42 كجم، ومحمد الكتبي ومحمد الكعبي في وزن 46 كجم، وراشد الشحي في وزن 50 كجم، وحمدان المنصوري وزايد الشامسي في وزن 55 كجم، وفراج العولقي وسعود الحوسني في وزن 60 كجم، وسلطان الحوسني في وزن 666 كجم، وسيف جاسم المنصوري في وزن 73 كجم.فيما ضمت بعثة منتخب الناشئين تحت 18 سنة 13 لاعباً، هم: سالم زايد وخالد بن شملان في وزن 46 كجم، ومايد الشحي وعمرالسويدي في وزن 50 كجم، وأحمد الزعابي وعبد الرحمن حيدره في وزن 55 كجم، وخالد الشحي في وزن 60 كجم، ومهدي العولقي وسلطان الحوسني في وزن 66 كجم، وهزاع القبيسي في وزن 73 كجم، وسالم زايد وسعيد الكبيسي في وزن 81 كجم، ونايف المنصوري في وزن فوق ال 81 كجم.

إجراءات الوزن

ومن المنتظر أن يخضع منتخب الأشبال لإجراءات الوزن الرسمية، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت بوخارست، على أن تنطلق المنافسات غداً الجمعة، فيما سيخضع منتخب الناشئين لإجراءات الوزن والاعتماد لبطولة البلقان للناشئين، بعد غد مساء في الساعة الخامسة على أن تبدأ منافساتها في صباح السبت.

وأكد يوسف البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخبات الوطنية، أن الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، يهتم بشكل كبير بتلك المشاركة سواء لمنتخب الأشبال أو لمنتخب الناشئين، لاسيما أنها فرصة لقياس معدل التطور بالنسبة للاعبينا، والتعرف إلى الجديد في المدارس الأخرى المنافسة، مشيراً إلى أن تلك المشاركة تكتسب قيمة مضافة كونها تمثل أفضل إعداد للاعبينا قبل الدخول في بطولة العالم المشتركة للناشئين والشباب والكبار المقرر لها نوفمبر المقبل، والتي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

وقال البطران: ثقتنا بلا حدود في لاعبينا، وعندما نشارك في أي بطولة في الخارج نلعب من أجل المنافسة وحصد الميداليات، لأن أبطالنا اعتادوا على تحقيق الإنجازات في كل المحافل، لاسيما في ظل الانتشار الواسع للعبة على مستوى المدارس من خلال برنامج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد المدرسي للجوجيتسو الذي تم إطلاقه عام 2008، وكذلك انتشارها في المؤسسات الانضباطية بالدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة بعد اعتماد رياضتنا فيها باعتبارها مفيدة للحفاظ على لياقة منافسيها، إضافة إلى نشاط الأندية المحلية التي باتت تسهم بشكل واضح في رفد المنتخبات بالمواهب المطلوبة في مختلف الفئات والمراحل السنية، حتى أصبح عدد ممارسي تلك الرياضة بالدولة أكثر من 140 لاعباً ولاعبة.

اهتمام بالناشئين

من جهته أكد المدرب رامون ليموس، أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مهتم بصناعة أكثر من منتخب في كل فئة، وأنه يولي اهتماماً خاصاً بفئة الناشئين والشباب على اعتبار أنهم مستقبل اللعبة في الدولة، مشيراً إلى أن اللاعبين استعدوا بشكل جيد للبطولة كل في ناديه قبل المعسكر الأخير في مبادلة أرينا بأبوظبي، وأن اللاعبين تم اختيارهم بعناية كبيرة من أجل تمثيل الدولة بأفضل صورة، والمنافسة على المراكز الأولى.

وقال رامون: ارتبطت بمشروع تطوير الجوجيتسو في الإمارات منذ 4 سنوات، ونجد كل الدعم والمساندة من الاتحاد، الإمارات تملك أفضل مشروع لنشر وتطوير تلك الرياضة في العالم، وأصبحت أكبر موطن لرياضة الجوجيتسو في العالم حالياً، ويمكن لها أن تملك 200 لاعب حزام أسود خلال 6 سنوات.