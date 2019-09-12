شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان في تمهيدي كأس السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام الليلة مباراتان في الدور التمهيدي لمسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة (المؤجلة من الموسم الماضي) لفرق الرجال، حيث يلتقي البطائح مع الشارقة في الخامسة والنصف بملعب الظفرة الذي يشهد أيضاً لقاء الظفرة مع العين في السابعة والنصف وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد قسمت فرق المسابقة على مجموعتين الأولى جمعت النصر، بني ياس، شباب الأهلي، الوحدة، الجزيرة، فيما ضمت المجموعة الثانية الوصل، الشارقة، العين، الظفرة، والبطائح.
يقام الدور التمهيدي للمسابقة بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة لتحديد الأول إلى الخامس، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي، فيما يلعب الفريقان الحاصلان على المركز الخامس مباراة واحدة لتحديد صاحبي المركزين التاسع والعاشر في المسابقة.
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