شراكة استراتيجية بين الرياضات الإلكترونية و«جي إي إم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، أعلنت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «جي إي إم» العالمية والمتخصصة في إقامة المعارض والفعاليات الخاصة بالرياضات الإلكترونية.

ووقع من جانب جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، ومن جانب شركة «جي إي إم» جيمس ماجي الشريك المؤسس للشركة، بحضور عبدالرحمن الخاجة عضو المكتب الاستشاري بالجمعية.

وأكدت الأمانة العامة للجمعية، سعيهم الدائم لإقامة الشراكات التي ستساهم في تطوير وإثراء الرياضات الإلكترونية في الدولة.

وأضاف عبدالرحمن الخاجة عضو المكتب الاستشاري بالجمعية، أن الشراكة الاستراتيجية مع «جي إي إم» ما هي إلا بداية لمجموعة كبيرة من الشراكات المستقبلية مع عدد كبير من الجهات المهتمة بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادت الجمعية بشركة «جي إي إم» والتي لها باع طويل في عالم الرياضات الإلكترونية عبر معرض «إنسومنيا» والذي ستستضيفه مدينة دبي للمرة الأولى شهر أكتوبر المقبل، مقدمة الشكر الجزيل لجيمس ماجي الشريك المؤسس على تعاونهم الكبير مع جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية والذي أثمر توقيع هذه الشراكة.

ومن جانبه، رحب جيمس ماجي الشريك المؤسس باتفاقية الشراكة مع جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية والتي ستتيح لهم الفرصة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص.

وأضاف جيمس ماجي، أن قطاع الألعاب الإلكترونية في ازدياد دائم خاصة في الشرق الأوسط، مما يحتم علينا إقامة مثل هذه الشراكات مع الجهات الحكومية المعنية في هذا المجال، خاصة مع تحول الألعاب الإلكترونية إلى رياضة تحظى بالاعتراف على المستوى العالمي.

جدير بالذكر أن دبي ستستضيف للمرّة الأولى، خلال شهر أكتوبر المقبل، فعاليات مهرجان «إنسومنيا» للألعاب الإلكترونية، الذي يعد أحد أطول مهرجانات الألعاب السنوية في المملكة المتحدة، وسيقدّم المهرجان التفاعلي للجمهور مجموعة من الألعاب العالمية التي تتميز بالتشويق والمغامرة والترفيه، لجذب عشّاق الألعاب من مختلف أنحاء المنطقة.

وسينظم مهرجان «إنسومنيا» العالمي، من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل، في مضمار «ميدان» بدبي، ليحتفي بدورته ال66 بعد مسيرة طويلة منذ انطلاقته الأولى في المملكة المتحدة.