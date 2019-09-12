شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر العراقي في موعده والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي

تراجع الاتحاد العراقي لكرة القدم عن قراره السابق الخاص بإلغاء مباراة كأس السوبر العراقي بين فريقي الشرطة بطل الدوري للموسم الماضي والزوراء بطل الكأس، وأكد أنها ستقام مساء السبت المقبل.

وقال رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد علي جبار إن اتحاد الكرة سيقيم مباراة كأس السوبر في موعدها المحدد يوم السبت المقبل، لأن قرار إلغاء المباراة في وقت سابق لم يكن مدروساً، لذلك فإن لجنة المسابقات تؤكد التزامها بإقامة المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السوبر العراقي في موعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.