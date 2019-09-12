«وورلد جيم» يحتفل بأبطال أبوظبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل نادي «وورلد جيم» لبناء الأجسام واللياقة البدنية بدبي بأبطال بطولة أبوظبي كلاسيك لبناء الأجسام،التي جرت مؤخراً بالعاصمة أبوظبي وسط مشاركة دولية كبيرة شملت أبطال الإمارات والخليج والعرب.وكان أبطال النادي المشاركون في البطولة حققوا مراكز متقدمة في معظم الأوزان التي خاضوا منافساتها سواء على صعيد منافسات الفيزيك أو منافسات بناء الأجسام.

حضر مراسم التكريم التي جرت على هامش دورة المستوى الثالث لصقل المدربين في دبي العقيد عبد الكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية،ورافقه الطاقم التدريبي المكون من وليد عبد الكريم المدرب العام ومحمد عبد الكريم وعبد العزيز بداه وأحمد سالم المساعدون. وشمل التكريم الأبطال سيف علي حمد، محمد صالح الخزيني، عادل محمد عادل، أحمد سالم، عدنان عبيد البلوشي، ومحمد متولي أحمد.

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