مليحة يعيد علي ثاني والشميطري إلى ملاعب اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

شكلت عودة اللاعبين علي ثاني لاعب اليد الشرقاوية السابق، وعبدالله الشميطري إلى ملاعب اليد من جديد عبر نادي مليحة؛ الوافد الجديد في مسابقات دوري الأقوياء، الحدث الأبرز في مباريات الجولة الأولى من دوري كرة اليد في نسخته الرابعة والأربعين، وجاءت عودة علي ثاني بعد توقف عن ممارسة اللعبة امتد لأكثر من سبع سنوات، وأيضاً توقف لاعب شباب الأهلي عبدالله الشميطري عن اللعب لأكثر من سنة، وظهر اللاعبان بمستوى جيد وشكّلا إضافة كبيرة لفريق نادي مليحة.

وأكد المراقبون أن فريق مليحة سيكون ضيفاً ثقيلاً في مسابقات كرة اليد مع مرور الأيام واكتمال صفوفه بانضمام المحترف المصري عمر حجاج، الذي سينضم إلى تدريبات الفريق في الفترة القادمة، بإشراف المدرب المصري وليد عبد الكافي. وظهر اللاعب الأردني المقيم صدام عمران عبد الحليم بمستوى ممتاز أمام الشارقة، فيما تألق من الشارقة المقيم البحريني علي ميرزا نجم المباراة الأول، وهو أفضل لاعبي الشارقة في مباراتي السوبر، ومليحة، في افتتاح الدوري. وتألق أيضاً كابتن الفريق أحمد هلال، وكانت اللفتة كريمة من فريق نادي مليحة الذي قدم باقة ورد إلى اليد الشرقاوية، مهنئاً بفوز الفريق بكأس مباراة السوبر.

وأسفرت نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري عن فوز فريق نادي الشارقة على مليحة 28-16 في ضربة البداية للشارقة، في حملة الدفاع عن اللقب، وكان الشوط الأول انتهى لمصلحة الشارقة 12-7 ليُحكم قبضته على الصدارة بفارق الأهداف عن الوصل صاحب المركز الثاني بعد فوزه على بني ياس 29-20، واستهل شباب الأهلي وصيف دوري الموسم الماضي مشواره بالفوز على ضيفه الوحدة 31-25، وفاز النصر على الظفرة 28-19، وانتهت القمة العاصمية بفوز العين على الجزيرة 26-23.