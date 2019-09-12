«الملك» يتعاقد مع ميلوني ويُقيِّده في فئة المقيمين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



أشاد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتماشياً مع رؤية وتوجيهات سموه، أقر مجلس إدارة النادي خُطة عمل للتنسيق مع «دائرة التوطين»، لتقديم مجموعة من الوظائف للكوادر المواطنة للعمل في النادي، وذلك استمراراً لنهج نادي الشارقة الدائم في استقطاب الكفاءات والسواعد الوطنية، وتنفيذاً للتوجيهات السامية المتعلقة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة بمقر النادي في منطقة سمنان، برئاسة سالم الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وحضور محمد بن هندي نائب رئيس مجلس الإدارة، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وناصر بن عفصان الأمين العام للنادي، وعبيد الشامسي، رئيس المكتب القانوني، رئيس لجنة التعاقدات وبقية أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد المجلس بإنجازات فريق رجال كرة اليد المتتالية؛ أبطال كأس السوبر 2019، وبجهود ومتابعة إدارة الألعاب الجماعية، وإصرار اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على التتويج بالألقاب. كما اطلع مجلس إدارة نادي الشارقة على ترتيبات إعداد الفريق للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية ال22 لكرة اليد المقامة في كوريا الجنوبية، من 7 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

على خط متصل أعلن نادي الشارقة على حسابه في «تويتر» اكتمال التعاقد مع ظهير أيمن نادي بالميراس البرازيلي ماركوس ميلوني، بعقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر، وسيتم قيده بفئة اللاعب المقيم.

وأعرب محمد سعيد بوزنجال عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس شركة ومشرف الفريق الأول، وإبراهيم سيف، مدير الاحتراف، عن ترحيبهما باللاعب ميلوني في صفوف نادي الشارقة.