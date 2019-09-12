فيكتوري «4» و«27» يشاركان في بطولة العالم للزوارق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل «مؤسسة فيكتوري تيم» حضورها المتميز في البطولات العالمية، ويشارك الفريق في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا2- والتي تصل اعتباراً من يوم غد الجمعة إلى محطتها الرابعة قبل الختامية بانطلاق منافسات جائزة البرتغال الكبرى 2019، التي تستضيفها مدينة ريبادورو حتى يوم الأحد المقبل.

ويخوض الفيكتوري تيم المنافسات عبر الزورقين فيكتوري 4 بقيادة بطلنا أحمد الفهيم، وفيكتوري 27 بقيادة بطلنا منصور المنصوري؛ حيث ظهر البطلان في المنافسات خلال الجولات الثلاث الماضية، وأظهرا مستوى متطوراً من جولة إلى أخرى.

ويعتزم الثنائي أحمد الفهيم ومنصور المنصوري تحقيق نتائج جيدة في المنافسات التي تقام في البرتغال؛ حيث تستكمل، غداً الجمعة، إجراءات الفحص الفني، وانعقاد الاجتماع التنويري ثم تجرى التجارب يوم بعد غد السبت، وفي نفس اليوم تجرى تصفيات الزمن، فيما سيقام يوم الأحد السباق الرئيسي. وتوجه إلى المدينة البرتغالية مبكراً وفد المؤسسة والفريق الفني الذي يضم فرانكو كارفيلو المدير الفني لفريق الفورمولا بمؤسسة الفيكتوري تيم، إضافة إلى الفريق الفني؛ من أجل تجهيز الزوارق على أن يلتحق اليوم بهم أحمد الفهيم ومنصور المنصوري.