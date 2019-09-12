شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات ترعى «ماراثون السلام» في روما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترعى سفارة الدولة في إيطاليا النسخة الثالثة من ماراثون السلام الذي يقام يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري في العاصمة روما، بمشاركة نحو 7 آلاف شخص، من أكثر من 40 دولة، بهدف الترويج لقيم الاندماج والسلام والتعايش والأخوة الإنسانية والحوار بين الأديان، وذلك في إطار فعاليات عام التسامح.

تم الإعلان عن الرعاية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مدرج «آرا باشيس» التاريخي وسط العاصمة الإيطالية روما بمشاركة عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، وفيرجينيا راجي عمدة مدينة روما، وكبار المسؤولين الإيطاليين وجموع الصحفيين.

ووجه السفير الشامسي في كلمته خلال المؤتمر الشكر إلى منظمي الماراثون الذين رحبوا بمشاركة دولة الإمارات في هذه المبادرة.. مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تربط بين الإمارات وإيطاليا، حيث زار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مدينة روما والفاتيكان، الأمر الذي يعكس انفتاح القيادة الإماراتية منذ سنوات على بناء علاقات أخوة ومحبة وسلام مع العالم أجمع، وإيطاليا بشكل خاص.

وقال إن فعاليات «عام التسامح» استهلت بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى أبوظبي وتوقيعهما وثيقة «الأخوة الإنسانية» التي تهدف لتعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب، إلى جانب التصدي للتطرف.

من جانبها، وجهت عمدة مدينة روما الشكر إلى السفير الشامسي على مساهمة دولة الإمارات في رعاية هذه الفعالية.