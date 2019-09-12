ظهور قوي للمؤسسات الكبرى في المرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنافست الهجن العربية الأصيلة المملوكة لمؤسسات أصحاب السمو الشيوخ على مدار 14 شوطاً ضمن سباقات المرموم 2019، وأقيم سباق سن الثنايا ابتداء من السادسة صباح أمس، وبلغت مسافته 6 كيلومترات.

وقدم غياث الهلالي المضمر المتميز لهجن العاصفة ذات الاسم على الصدارة في الشوطين الرئيسيين للثنايا البكار، وتمكنت «الشاهينية» من حسم صدارة الشوط الأول للثنايا البكار المحليات مسجلة توقيتاً قدره 7:51:3، وبالمقابل كانت «الشاهينية» الأخرى بذات الشعار المكسوِّ باللونين الأبيض والأسود صاحبة ناموس الحول المهجنات في ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات، في زمن بلغ 7:55:7.

وسجلت هجن سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ظهورها القوي من خلال الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات، وذلك عندما تمكن المضمر محمد عبدالله بن حميدان من قيادة «شايم» إلى الصدارة بتوقيت قدره 8:03:0، ولم يتأخر «الأسد» المملوك لهجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد عن ركب الصدارة، ووضع بصمته من خلال الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات، وذلك عندما قاده مختار أحمد عبد الملك للمركز الأول في زمن بلغ 7:59:6.

وكعادتها تميزت مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، من خلال تقديم المضمر سعيد سالم الجنيبي ل«الظبي» لصدارة الشوط الثالث عشر للثنايا البكار المحليات، مسجلة التوقيت الأفضل في جميع الأشواط بعد وصولها إلى خط النهاية في توقيت قدره 7:47:7.