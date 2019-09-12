بيرو تثأر من البرازيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثأر منتخب بيرو من نظيره البرازيلي وألحق به هزيمة ودية 1-0 في مباراة أقيمت في لوس أنجليس الأمريكية.

وبدا فريق المدرب تيتي في طريقه للتعادل الثاني توالياً، بعد الذي حققه قبل ثلاثة أيام في ميامي ضد كولومبيا 2-2، لكن المنتخب البيروفي الذي خسر نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل 1-3 في 7 يوليو/تموز الماضي، خطف الفوز الثأري بهدف في الدقيقة 85 من اللقاء الذي بدأه نيمار على مقاعد البدلاء، على غرار المدافعين تياجو سيلفا، وداني ألفيش، قبل أن يدخل في الدقيقة 63 بدلاً من روبرتو فيرمينو.

وتدين البيرو بفوزها المعنوي المهم للويس أبرام، الذي افتتح سجله التهديفي مع منتخب بلاده بأفضل طريقة، من خلال كرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها يوشيمار يوتون (85)، ملحقاً بمنتخب سيليساو هزيمته الأولى في مبارياته ال18 الأخيرة.

وخلافاً للغريم البرازيلي، حقق المنتخب الأرجنتيني فوزاً كاسحاً على نظيره المكسيكي 4-0 في سان أنتونيو (تكساس) بفضل ثلاثية مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز. وحسمت الأرجنتين القادمة من تعادل سلبي قبل خمسة أيام مع تشيلي، اللقاء في الشوط الأول الذي سجلت فيه أهدافها الأربعة.

ووضع المنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز حداً للمباريات ال12 المتتالية التي خاضتها المكسيك دون هزيمة، بقيادة مدرب لا ألبيسيليستي السابق خيراردو تاتا مارتينو.