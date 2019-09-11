شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصري تصل زنجبار استعدادًا لمواجهة ماليندي بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إلى جزيرة زنجبار، استعدادًا لمباراة ماليندي الهامة والمرتقبة والمقرر إقامتها الأحد المقبل، على ستاد «عُمان» ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر.

استغرقت رحلة بعثة النادي المصري اثنتى عشرة ساعة انطلاقًا من مطار القاهرة الدولي وصولا إلى مقر إقامة الفريق والذي يبعُد عن الملعب الذي يستضيف المباراة ستاد عمان بحوالي 18 دقيقة فقط.

وحرص أحمد الغول سكرتير أول السفارة المصرية على استقبال بعثة المصري منذ وصولها إلى مطار عبيد أماني كرومي الدولي، لتسهيل كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالبعثة ورافقها حتى مقر الإقامة، وقام بالتنسيق مع ياسر سالم مدير الكرة ومحمود جابر حول كافة ترتيبات البعثة طوال فترة إقامتها.