شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف بفندق إقامة الأهلي استعدادًا لمواجهة كانو سبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول مساء اليوم الأربعاء، بحديقة الفندق الذي تقيم فيه بعثة الأهلي في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

واكتفى اللاعبون بأداء تدريبات خفيفة وفك عضلات تحت إشراف توماس بينكيل مدرب أحمال الفريق.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على الاكتفاء بأداء مران اليوم في فندق الإقامة تجنبا لإرهاق اللاعبين بعد الرحلة الشاقة من القاهرة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية بعد ظهر اليوم الأربعاء، بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 10 ساعات.

ويستعد الاهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.