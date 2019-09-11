شكرا لقرائتكم خبر عن بيريز يكشف لأول مرة أسباب سقوط «الملكى» فى «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برر فلورنتينو بيريز، رئيس نادب ريال مدريد الإسباني، النتائج الكارثية التى حققها النادى الملكى فى الموسم الماضى. وقال بيريز، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «نجاحنا فى السنوات الأخيرة جعلنا نفقد قوتنا بالموسم الماضى». كان ريال مدريد حصد دورى أبطال أوروبا 3 مرات متتالية من 2016 حتى 2018، ولكن الفريق خسر كل الألقاب المحلية والقارية بالموسم الماضى باستثناء كأس العالم للأندية. Advertisements وأضاف رئيس ريال مدريد: «علينا استعادة زمام الأمور فى الموسم الحالى، هؤلاء اللاعبون وهذا المدرب جعلونا أبطالًا، وهم قادرون على تكرار الأمر مرة أخرى». وتابع: «لم نظهر بشكل جيد فى الموسم الماضى، ولذلك علينا التفكير فى الانتقادات التى تعرضنا لها». وأضاف: «سنواصل العمل على ضم وتطوير العديد من اللاعبين الشباب الموهوبين فى الفريق». وأتم بيريز: «صفقة بوجبا؟ لقد فشلت بسبب أن مانشستر يونايتد يرفض بيع اللاعب».

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