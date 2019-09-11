جماهير الترجي التونسي تصب غضبها على يوسف بلايلي

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

نالت جماهير فريق الترجي التونسي من لاعبهم السابق يوسف بلايلي، بعد الانضمام إلى أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وتداولت الجماهير التونسية العديد من الصور للمحترف الجزائري واصفةً إيّاه بـ”ناكر الجميل” حيثُ رفض استكمال مسيرته مع الكبير التونسي، وزعمت -من وجهة نظرها- أنّه فضّل الحصول على الأموال.

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وكان المحارب الجزائري قد صرّح مُسبَقًا أنّه سعيد بالانضمام إلى الأهلي، مشيدًا بالدوري السعودي للمحترفين، وهو ما علّق عليه جماهير الأصفر والأحمر، فاللاعب لم يمدح الترجي منذ قدومه كما أنّه لم يودع الجماهير.

وأعلنت الإدارة الأهلاوية عن التعاقد مع الجزائري نهاية الشهر الماضي، بعقد يمتد لثلاث سنوات