Advertisements
Advertisements
الأربعاء 11 سبتمبر 2019
نالت جماهير فريق الترجي التونسي من لاعبهم السابق يوسف بلايلي، بعد الانضمام إلى أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وتداولت الجماهير التونسية العديد من الصور للمحترف الجزائري واصفةً إيّاه بـ”ناكر الجميل” حيثُ رفض استكمال مسيرته مع الكبير التونسي، وزعمت -من وجهة نظرها- أنّه فضّل الحصول على الأموال.
وكان المحارب الجزائري قد صرّح مُسبَقًا أنّه سعيد بالانضمام إلى الأهلي، مشيدًا بالدوري السعودي للمحترفين، وهو ما علّق عليه جماهير الأصفر والأحمر، فاللاعب لم يمدح الترجي منذ قدومه كما أنّه لم يودع الجماهير.
وأعلنت الإدارة الأهلاوية عن التعاقد مع الجزائري نهاية الشهر الماضي، بعقد يمتد لثلاث سنوات
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الترجي التونسي تصب غضبها على يوسف بلايلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.