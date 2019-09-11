بالصور.. بعثة أهلي بنغازي تصل الإسماعيلية لمواجهة الإسماعيلي في كأس الأندية الأبطال العرب

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي إلى مدينة الإسماعيلية المصرية، استعدادًا للقاء الدراويش ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



ووافقت الجهات المعنية في مصر على حضور 7 آلاف مشجع للمباراة، وأعلن مسؤولو "الدراويش"، طرح تذاكر حضور المباراة للبيع من خلال منافذ النادي على فترتين، الأولى من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، والثانية من السادسة وحتى العاشرة مساءً، على أن يسمح فقط لحاملي بطاقات المباراة الحضور إلى مدرجات الملعب.

وباشر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي، تدريباته، بمقر معسكره المغلق المقام حالياً بالعاصمة المصرية القاهرة، استعدادًا للمباراة المهمة أمام النادي الإسماعيلي.

ويستعد فريق الأهلي بنغازي، ممثل الكرة الليبية الوحيد بالبطولة العربية، لمواجهة الدراويش على ملعب استاد الإسماعيلية مساء يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، على أن تقام مباراة الإياب بتونس يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري.