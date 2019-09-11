يوفنتوس يتخذ قرار جديد بشأن رونالدو

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
قرر الجهاز الفني لفريق يوفنتوس بقيادة ساري، إراحة لاعب الفريق البرتغالي كريستيانو ورنالدو، بعد فترة التوقف الدولي، للمشاكرة مع في تصفيات يورو 2020.
وأعلن الموقع الرسمي ليوفنتوس أن الفريق إستعاد خدمات لاعبيه الدوليين بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وهم إيمري كان وديميرال ودي ليخت وتشيزني وماتويدي ورونالدو.
ورغم عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تورينو إلا أنه لم يشارك في تدريبات البيانكونيري اليوم إستعداداً لمواجهة فيورنتينا السبت المقبل بالجولة الثالثة وحصل على راحة استثنائية.
وقاد رونالدو منتخب البرتغال للفوز على ليتوانيا 5-1 الثلاثاء، بتسجيله 4 أهداف.
ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميلانو المتصدر.
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