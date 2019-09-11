يوفنتوس يتخذ قرار جديد بشأن رونالدو

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

قرر الجهاز الفني لفريق يوفنتوس بقيادة ساري، إراحة لاعب الفريق البرتغالي كريستيانو ورنالدو، بعد فترة التوقف الدولي، للمشاكرة مع في تصفيات يورو 2020.



وأعلن الموقع الرسمي ل​يوفنتوس​ أن الفريق إستعاد خدمات لاعبيه الدوليين بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وهم ​إيمري كان​ وديميرال ودي ليخت وتشيزني وماتويدي ورونالدو.

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ورغم عودة البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ إلى ​تورينو​ إلا أنه لم يشارك في تدريبات البيانكونيري اليوم إستعداداً لمواجهة فيورنتينا السبت المقبل بالجولة الثالثة وحصل على راحة استثنائية.

وقاد رونالدو منتخب البرتغال للفوز على ​ليتوانيا​ 5-1 الثلاثاء، بتسجيله 4 أهداف.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميلانو المتصدر.