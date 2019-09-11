ريفالدو: برشلونة  يتيم بدون ميسي

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

أكد الأسطورة البرازيلي ريفالدو، على أهمية النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة، مشيرا ان الفريق الكتالوني يتأثر بغيابه حاليا بشكل كبير.



وقال ريفالدو في تصريحات له اليوم، :" النادي يفتقد ميسي، عندما يكون على ارضية الملعب يخلق شيء مميز وساحر. هو ينقل الثقة الى زملائه ويجعل الأشياء افضل لبرشلونة."

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وتحدث البرازيلي عن ​فرانكي دي يونغ​ واعتبر انه اثبت قيمته في الكامب نو، واضاف: "لقد أكد ما كنا نتوقع منه، انه يتأقلم بشكل جيد. من الواضح انه كان صفقة جيدة لبرشلونة وسيقدم لنا الكثير في المستقبل."

كما اعترف بصعوبة لقاء البرشا المقبل امام ​فالنسيا​، مؤكدا ان الأخير دائما يكون خصما صعبا.

وتطرق ريفالدو بالحديث عن وضع ​ريال مدريد​ قائلا: "لديهم شهر صعب قادم، بدءا من دوري ابطال اوروبا ومباريات صعبة في الدوري الإسباني وخاصة امام ​اتلتيكو مدريد​، من الواضح انه ما زال هناك شكوك حول ما يمكن لفريق ​زين الدين زيدان​ فعله هذا الموسم."