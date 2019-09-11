تشيلسي يستهدف الجزائري يوسف عطال نجم فالنسيا

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

كتب محمد عبد العزيز

أفادت تقارير أن تشيلسي مهتم وستستهدف هدف الظهير الأيسر يوسف عطال الذي يلعب في صفوف بلنسية، الإسباني.



وفقًا للنشرة الإيطالية Calciomercato ، عاد يوسف عطال إلى رادار تشيلسي. سوف يتطلع البلوز إلى استهداف مدافع فالنسية في يناير أو الصيف المقبل ، إذا لم يتم رفع حظر نقله قبل الأوان. لكن سيتعين على سكان غرب لندن التنافس مع فالنسيا وفقًا للتقرير.

كان يوسف عطال أحد الأسماء المرتبطة بتشيلسي سابقًا. لكن حظر نقل البلوز 'منعهم من متابعة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بشكل نشط في نافذة النقل المنتهية مؤخرًا.

في حين أن حظر النقل خاص بنوافذ ، مما يستلزم من تشيلسي توقيع لاعبين فقط من نافذة الانتقالات الصيفية القادمة ، فإن البلوز يأمل في رفع الحظر قبل الأوان. هناك فكرة أن تشيلسي سوف يشير إلى الاسترخاء والحكم الصادر فيما يتعلق بانتهاك مماثل عن طريق الدفاع عن مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز للطعن في رفع الحظر على النقل.

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وصل يوسف عطال، البالغ من العمر 23 عامًا ، إلى فرنسا في عام 2018 ، حيث وقع عليه نيس من نادي كورتريك البلجيكي. في موسمه الأول في فرنسا ، كان أتال منتظمًا مع نايس ، حيث لعب 29 مباراة. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم عطال بستة أهداف مساعداً في دوري الدرجة الأولى ، مما ساعد على الانتهاء من نيس في المركز السابع.

ولأنه قادر على اللعب في جميع المواقف على اليمين ، وامتلاك قدر كبير من السرعة والتعامل معه ، فإن أتال هو الحل لمعضلة تشيلسي الجانبية اليمنى. كافح سيزار أزبيليكويتا من أجل أن يكون ذا صلة على اليمين أثناء المضي قدمًا ولم يكن في أفضل حالاته بشكل دفاعي سواء منذ فترة عمله في مركز الظهير تحت قيادة أنطونيو كونتي.

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رغم ذلك ، سيوفر فالنسيا منافسة ، وفقًا للتقرير ، على الرغم من أن النادي يعمل جيدًا في هذا المنصب، أمام فريق الدوري الإسباني ثلاثة خيارات في مركز الظهير الأيمن - دانيال فاس ، وكريستيانو بيتشيني ، وتييري كوريا. حتى إذا كان بإمكان أتال التقدم إلى اليمين ، فإن فالنسيا لديها جواهر شابة على شكل كارلوس سولير وفيران توريس يتنافسان على نقطة انطلاق هناك.

هناك اضطرابات وراء الكواليس التي تختمر في فالنسيا ، والتي قد تمنع أيضًا أتال من تفضيل الانتقال إلى نادي لا ليجا. أعطى فالنسيا مارسيلينو أوامره بالمسيرة بعد ورود تقارير عن خلاف في الأسابيع القليلة الماضية بين المدير ورئيس مجلس الإدارة بيتر ليم.

تشيلسي في وضع جيد للحصول على أتال ، إذا أرادوا ذلك. لكن نقله وتوقيته سيعتمدان إلى حد كبير على نتيجة نداء تشيلسي المحتمل بتعليق حظر النقل.