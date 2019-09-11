هزازي يشارك في بطولة المحترفين بأمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك بطل السعودية فهد هزازي في أقوى بطولات المحترفين mr olympia في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية التي ستنطلق الأسبوع المقبل لتكون المشاركة الأولى للاعب سعودي يتأهل لخوض المنافسة مع المحترفين.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام المهندس أسامة الرميان أن هذه المشاركة هي الأولى لبطل سعودي، وهي إنجاز حقيقي نطمح أن يتحقق خلاله لقب عالمي جديد باسم المملكة، مشيرا إلى أن البطولة ستشهد منافسة قوية هذا العام بوجود 20 بطلا عالميا يتنافسون من أجل تحقيق أشهر لقب في العالم في فئة «212».

من جانب آخر بدأ العد التنازلي لاستقبال الحدث الأبرز لعام 2019 في اللعبة، وهو بطولة كأس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام التي ستقام منافساتها على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض في الـ18 من أكتوبر المقبل، ولمدة يومين، بحضور أبطال كمال الأجسام السعوديين، وبجوائز مالية مجزية للفائزين.