شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لبتروجيت يوم 22 سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد نجح محمد عودة فى بناء فريق جديد لبتروجت بعدما تعاقد مع عدد من اللاعبين صغار السن بالإضافة لبعض عناصر الخبرة حتى يستطيع المنافسة والصعود من جديد .
كان بتروجت قد تعاقد مع حسين حمدى مهاجم الزمالك الأسبق ، وأحمد رؤوف مهاجم الاهلى الأسبق .
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