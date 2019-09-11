شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لبتروجيت يوم 22 سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمد عودة المدير الفنى لبتروجت الدخول فى معسكر مغلق يوم 22 سبتمبر الجارى استعدادا لدورى القسم الثانى المقرر انطلاقه يوم 7 و 8 أكتوبر المقبل .

وقد نجح محمد عودة فى بناء فريق جديد لبتروجت بعدما تعاقد مع عدد من اللاعبين صغار السن بالإضافة لبعض عناصر الخبرة حتى يستطيع المنافسة والصعود من جديد .

كان بتروجت قد تعاقد مع حسين حمدى مهاجم الزمالك الأسبق ، وأحمد رؤوف مهاجم الاهلى الأسبق .