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أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن مفاوضات مع الزمالك...

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جدة - عمرو شويل كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق مصر المقاصة ، أنه كانت هناك مفاوضات مع مسئولى الزمالك خلال الفترة الماضية للإنضمام الى الأبيض بالانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأوضح أحمد عادل عبد المنعم خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى، أنه قرر الإستمرار مع فريق مصر المقاصة والبقاء الى نهاية عقدة الذى يربطه بالنادى الفيومى .

 

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وأشار أحمد عادل عبد المنعم أنه ينتمى للاهلى منذ صغره بسبب تواجدة بالقلعة الحمراء منذ الصغر .

 

 

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