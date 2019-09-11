شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن مفاوضات مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أحمد عادل عبد المنعم خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى، أنه قرر الإستمرار مع فريق مصر المقاصة والبقاء الى نهاية عقدة الذى يربطه بالنادى الفيومى .
وأشار أحمد عادل عبد المنعم أنه ينتمى للاهلى منذ صغره بسبب تواجدة بالقلعة الحمراء منذ الصغر .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن مفاوضات مع الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.