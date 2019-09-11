شكرا لقرائتكم سلة الاتحاد السكندري يهزم الحكمة اللبناني ببطولة الحريري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب فريق سلة الاتحاد السكندرى على نظيره الحكمة اللبنانى بنتيجة 79/78 فى أولى مبارياته ببطولة الحريرى الدولية الودية التى تقام بلبنان وتستمر حتى 17 سبتمبر الجارى بمشاركة فريقى الاتحاد وسبورتنج من مصر . وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلاً من أحمد عادل ومحمد على ومؤمن مبارك ومحمد طه ويوسف شوشة وأحمد الصباغ وأحمد أبو العلا ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن عماد وعلى محمد ورامى إبراهيم ومايكل ديكسون وهيثم كمال ومصطفى عصام وايدجراز. يذكر أن فريق سبورتنج يفتتح مبارياته غدا فى البطولة بمواجهة فريق هوبس اللبنانى.

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