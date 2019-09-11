شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات استشفائية بعد رحلة شاقة للسنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويخوض فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، مباراة هامة أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.

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وكان ميتشو قرر عدم خوض الفريق تدريبات بدنية أو فنية بعد رحلة السفر الطويلة من القاهرة إلى السنغال والتى تخللها "ترانزيت" فى المغرب، على أن يخوض الأبيض أول تدريباته فى إقليم يوربيل، الذى تُقيم به البعثة، غدًا الخميس.