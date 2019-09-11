الألومنيوم يتعاقد مع لاعب حرس الحدود...

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جدة - عمرو شويل نجح مسئولو نادى الألومنيوم فى الحصول علي توقيع الغينى بانجورا لاعب فريق حرس الحدود، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، استعدادا للموسم المقبل من دوري القسم الثاني. وخسر الألومنيوم أمس أمام النصر بهدفين مقابل هدف، ويلعب اليوم مع كوكاكولا في ملعب إيرو سبورت بالقاهرة. ويستعد الالومنيوم لدوري القسم الثاني في منافسات مجموعة الصعيد .

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