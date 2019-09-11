شكرا لقرائتكم المجحد يشارك في تدريبات أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك محمد المجحد في تدريبات أهلي جدة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ انتقاله إلى صفوفه في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ونشر حساب أهلي جدة صوراً للاعب الوسط في تدريبات الفريق بعد عودة اللاعبين الدوليين عقب نهاية مشاركتهم الدولية مع المنتخب السعودي أمام اليمن في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا. وشارك المجحد (21 عاماً) مع الفتح الموسم الماضي في 27 مباراة دورية، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً واحداً.

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