شكرا لقرائتكم الشباب يوقع شراكة استراتيجية مع "الدفة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان يوم الأربعاء عقد شراكة استراتيجية مع شركة "الدفة" لمدة عام واحد قابل للتجديد.

وقال خالد البلطان في حديث نقله حساب نادي الشباب الرسمي على "تويتر" أن الشراكة ستكون مفيدة للطرفين وخاصة شركة الدفة نظراً لمكانة نادي الشباب الكبيرة في الرياضة السعودية، مشيراً إلى أن هناك قناعة لدى الطرفين بالعمل سوياً من أجل مصلحتهما المشتركة التي ستعززها سمعة ومكانة كل طرف في مجاله.

وأضاف رئيس الشباب: نحن حريصون على العمل مع كل الشركاء وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وشركاء النادي الذين وقعت معهم الإدارة مؤخراً هم الأميز في نشاطاتهم، وسيتم التوقيع مع شريك آخر في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى عقود أخرى لتكون هذه الفترة هي الأميز في تاريخ النادي من ناحية التوقيع مع الشركاء.