شكرا لقرائتكم جاهزية ملعب الأمير سلطان لاحتضان مباراة ضمك والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ماجد الفراج مدير تطوير وتأهيل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة عن جاهزية الملعب لاحتضان مباراته الأولى بين ضمك واتحاد جدة ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتضن الملعب مباريات فريقي ضمك وأبها الصاعدان إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.



وقال الفراج لـ"العربية.نت": أجرت الهيئة العامة للرياضة صيانة وتأهيل شامل لجميع المرافق على عدة مراحل، وهذا استغرق بعض الوقت ، إذ تم زراعة الملعبين الرئيسي والرديف بالعشب الطبيعي وإزالة الأرضية القديمة وعمل نظام تصريف جديد بعمق 75 سم، وتم تأهيل وتطوير غرف اللاعبين والحكام وقاعة المؤتمرات الصحفية والمراكز الإعلامية، بالإضافة إلى مدرج العائلات، وتنفيذ مواقف سيارات بعدد 3000 موقف سيارة.



وأتبع: سيكون هناك بوابات إلكترونية في المرحلة الثانية، وهناك عمل على دراسة رفع عدد الطاقة الاستيعابية إلى 17 ألف متفرج، واستكمال ما تبقى من أعمال التشطيب لجميع المرافق المذكورة.