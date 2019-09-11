شكرا لقرائتكم أنشيلوتي ينتقد أعمال تطوير ملعب نابولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم ومدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي بيانا صادما انتقدا من خلاله المجلس البلدي للمدينة الذي لم ينجز أعمال الصيانة بملعب (سان باولو) معقل الفريق خلال الفترة المتفق عليها مع إدارة النادي.

وخضع ملعب سان باولو لأعمال صيانة واسعة النطاق خلال الصيف الحالي، بسبب إقامة إحدى فعاليات ألعاب القوى على الملعب، بالإضافة إلى أنها جزء من اتفاق أجراه المجلس البلدي مع النادي لتطوير الاستاد، حسبما أفاد موقع (فوتبول إيطاليا) الألكتروني.

وإزاء أعمال الصيانة التي أجريت على الملعب، اضطر نابولي لخوض أول مباراتين في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم أمام فيورنتينا ويوفنتوس خارج قواعده.

ورغم ذلك، يبدو أن أعمال التفتيش التي قامت بها الإدارة على الملعب كانت كارثية، مما اضطرها لإصدار هذا البيان على الموقع الألكتروني الرسمي للنادي.

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وقال أنشيلوتي "رأيت حالة غرفة خلع الملابس في سان باولو. إنني عاجز عن الكلام. وافقت على طلب النادي بخوض أول مباراتين في الدوري هذا الموسم بعيدا عن ملعبنا حتى يتسنى إكمال العمل، كما تعهد لنا المجلس المحلي".

وأضاف "يمكنك بناء منزل في شهرين ولم يتمكنوا من تجديد غرفة خلع الملابس خلال تلك الفترة، أين يمكننا خوض المباراتين القادمتين لنا أمام سامبدوريا وليفربول"؟

وتابع "إنني غاضب من عدم الكفاءة وعدم المهنية لأولئك الذين اضطروا للقيام بهذا العمل. كيف يمكن للمنطقة والمجلس المحلي والمفوضين تجاهل الالتزامات تجاهنا"؟

اختتم أنشيلوتي بيانه قائلا "إنني أرى احتقارا وعدم اهتمام بالفريق والنادي والمدينة. إنني خائف".

يذكر أن نابولي، الذي احتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، يتواجد حاليا في المركز العاشر بترتيب المسابقة برصيد ثلاث نقاط بعد مرور مرحلتين على انطلاق البطولة، عقب فوزه في مباراة وخسارته في الأخرى.