وفد من "فيفا" يزور إيران بعد وفاة مشجعة كرة قدم









اسماء السيد - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاربعاء أنه سيرسل وفدا رسميا إلى إيران قريبا، من أجل النظر بإمكانية السماح للنساء بالدخول الى ملاعب كرة القدم لمتابعة المباريات.

وافاد الاتحاد الدولي لوكالة فرانس برس ان "وفدا من +فيفا+ سيتواجد قريبا في إيران لتسريع الاستعدادات للسماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم لحضور المباريات المقبلة (للمنتخب الوطني) ضمن تصفيات كأس العالم (2022) في تشرين الاول/ أكتوبر المقبل".

ولم يفصح "فيفا" عن موعد الزيارة، غير أن إيران التي شاركت في مونديال روسيا 2018، ستستضيف على أرضها منتخب كمبوديا، المصنف 107 عالميا، في 10 تشرين/ الأول أكتوبر ضمن اطار التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتأتي خطوة الاتحاد الدولي بعد اسبوع من اقدام شابة ملقبة بـ "الفتاة الزرقاء" على حرق نفسها أمام محكمة بعدما حبست لفترة 6 اشهر على خلفية محاولتها الدخول الى ملعب في طهران متنكرة بزي رجل.

واستنادا الى مصدر مقرب من الملف، سيتألف الوفد من ثلاثة اشخاص يمثلون قسمي المسابقات والأمن في "فيفا". وبحسب المصدر ذاته، سيلتقي الوفد مع مسؤولين في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، رافضا تأكيد محادثات محتملة مع السلطات الإيرانية من عدمه.

ويحظر على النساء في ايران منذ ثورة 1979 دخول الملاعب ويبرر رجال الدين الحظر بحمايتهم من "الاجواء الذكورية" ومن "رؤية رجال متخففين من بعض لباسهم".

واعتقلت السلطات العام الماضي سحر خضيري (30 عاما) عندما حاولت الدخول إلى ملعب مرتدية زي رجل لمشاهدة فريقها المفضل "الاستقلال"، بحسب ما نقلت مؤسسة فارزيش 3 للأخبار الرياضية عن شقيقتها.

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وقالت الصحيفة ان المرأة التي يطلق عليها اسم "الفتاة الزرقاء" بسبب ألوان فريق الاستقلال، أشعلت النار في جسدها خارج المحكمة الاسبوع الماضي بعدما سمعت أحدهم يقول إنه سيتم سجنها لمدة ستة أشهر.

لكن موقع ميزان أونلاين القضائي قال الثلاثاء أنه لم يصدر أي حكم بحق المرأة لأن محاكمتها لم تجر كما أن القاضي في عطلة.

ووجهت نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار رسالة الى رئيس السلطة القضائية تطلب فتح تحقيق، بحسب وكالة انباء ايرا الرسمية.

وأثارت وفاة خضيري غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا كثيرون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى منع إيران من المشاركة في المسابقات الدولية كما دعوا المشجعين إلى مقاطعة المباريات.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد قيل انها لخضير وهي في المستشفى مغطاة بطبقة كثيفة من الضمادات.

ودعا لاعب كرة القدم الإيراني الشهير علي كريمي متابعيه على انستغرام وعددهم 4,5 ملايين متابع الى مقاطعة الملاعب حتى إشعار آخر.

وكتب إلى جانب صورة للمرأة "النساء في بلادنا أفضل من الرجال". فيما عبر نادي "الاستقلال" عن حزنه لوفاتها.

وتتعرض ايران لضغوط من الفيفا للسماح للنساء بحضور تصفيات كأس العالم 2022، وتردد أن الاتحاد امهلها حتى 31 آب/اغسطس من اجل الامتثال.