بابل يحمل اربعة لاعبين مسؤولية خسارة هولندا لنهائي مونديال 2010









اسماء السيد - حمل الهولندي الدولي ريان بابل اربعة من زملائه السابقين مسؤولية الخسارة التي منيت بها هولندا امام إسبانيا بهدف قاتل سجله أندريس إنييستا في نهائي كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا .

وكان بابل يشير في حديثه إلى اريين روبن و ويسلي شنايدر و رافائيل فان دار فارت و روبن فان بيرسي و الذين كانوا يشكلون العمود الفقري للمنتخب الهولندي في المونديال الجنوب إفريقي ، على اعتبار انهم يصنفون كأفضل اللاعبين في العالم.

وأوضح رايان بابل في تصريحات لصحيفة "فوتبول انترناسيونال" الهولندية قائلاً :" كانت هناك معركة بين الرباعي شنايدر و روبن و فان بيرسي و فان دار فارت " ، مضيفاً :" كل منهم كان يريد ان يكون اللاعب الأفضل، فتعاملوا بغرور وأنانية دون الإكتراث بمصلحة المنتخب الوطني".

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واستشهد بابل بحالة انفراد آريين روبن بالحارس الإسباني إيكر كاسياس ، حيث قال :" اعتاد روبن ان يرواغ الحارس عندما ينفرد به حتى يجبره على إسقاطه ، ولو فعلها لذلك لتمكن من إحراز الهدف ، او كنا سنخوض بقية المباراة بتفوق عددي، لان كاسياس كان سيطرد من المباراة ، ولكن روبن و على غير عادته حاول التسديد ففشل ، لانه كان يريد ان يسجل لنفسه".

وزاد بابل مؤكداً :" الآن انا افكر بصوت مرتفع و اعتقد ان روبن في تلك اللقطة كان يفكر في نفسه وليس في منتخبنا الوطني ، و ربما هذا ما كان ينقصنا لنصبح ابطال العالم".

وفي نهاية حديثه ، اشاد بابل كثيراً بالمنتخب الحالي تحت اشراف رونالد كومان ، مشيراً الى أن روح المجموعة تسيطر على اللاعبين ، وقد عزز ذلك من ثقتهم في بعضهم البعض ، وهذا ما خدم المنتخب ليحقق نتائج جيدة بعد انتكاسة الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم وكأس أمم أوروبا.