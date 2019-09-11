أحمد عادل عبد المنعم يكشف كواليس مفاوضات الزمالك معه وسبب رفضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى نادي مصر المقاصة، إن مسؤولي نادي الزمالك دخلوا في مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عقب إصابة محمود جنش.

وكان محمود جنش قد أُصيب خلال تواجده بصفوف منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف عبد المنعم ـ خلال حلوله ضيفًا بفضائية النادي الأهلي ـ اليوم الأربعاء:"بالفعل جلست مع مسؤولي الزمالك ولكنني لم أستطع الانتقال لصفوفهم مع كامل التقدير والاحترام للأشخاص الذين تفاوضون معي.

وأشار حارس المقاصة، إلى أن المدير الفني لفريقه أحمد حسام "ميدو" قد يظن أنه سينتقل للزمالك، مضيفًا:"أخبرته أني سأستمر بصفوف الفريق ومعه سأنضم لصفوف المنتخب".