إيتو: أثق أن الكرة الذهبية لن تذهب لصلاح أو ماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح صامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون المعتزل حديثًا بأن الكرة الذهبية لم تذهب لأي لاعب أفريقي بسبب عدم احترام أبناء القارة، قائلًا أن محمد صلاح وساديو ماني لن يفوزا بها هذا العام.
وقال إيتو في تصريحاته التي نقلها موقع "أكتو كاميرون" الكاميروني: "نحن لا نحظى بالاحترام، هذه حقيقة، أتمنى أن أكون على خطأ، لكن الكرة الذهبية المرة المقبلة لن تذهب إلى ماني أو صلاح."
وتابع: "أريد أن يقوم أحد بتفسير لماذا لا يتمكن ماني، صلاح أو أوباميانج من التواجد ضمن أفضل 5 لاعبين، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أقوياء للغاية، لكن هذا الموسم، من فاز بدوري الأبطال؟ إنه ماني وصلاح."
واعتزل كرة القدم بعد ممارسة اللعبة على مدار 22 عامًا، وبالرغم من تحقيقه لدوري أبطال أوروبا مع ناديين، والفوز بأفضل لاعب أفريقي 6 مرات، إلا أنه لم يحقق عالميًا سوى المركز الثالث في جوائز فيفا عام 2005.
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