مران الأهلي في غينيا.. محاضرة لفايلر.. وتدريبات خفيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، مرانه الأول لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
بدأ الأهلي مرانه بعقد مديره الفني السويسري رينيه فايلر، محاضرة في الملعب قبل خوض مرانًا خفيفًا لمدة 30 دقيقة في حديثة الفندق.
وعقد فايلر المدير الفني للفريق بعدها محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه مساء اليوم الأربعاء بفندق إقامة البعثة لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني .
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت ظهر اليوم إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية؛ لمواجهة كانو سبورت.
الأهلي كان قد تأهل لدور الـ 32 عقب فوزه على نظيره اطلع برة من جنوب السودان بنتيجة 13 ـ 0 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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