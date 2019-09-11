"تهديدات سامورا".. الشريعي يكشف كواليس رحيله "السريع" عن اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أكد محمد الشريعي المدير المالي السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه رحل عن منصبه الجديد، بسبب تهديدات فاطمة سامورا، للجنة الخماسية.

وسبق واتفق "فيفا" و"كاف" على تعيين فاطمة سامورا أمين عام الفيفا "ممثلة عامة للفيفا بأفريقيا" لمدة ستة شهور تبدأ في أول أغسطس المقبل وتنتهي في 31 يناير 2020، على أن تكون هذه الفترة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

وقال مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم لـ"يلا كورة" أنه تم بالفعل توجيه الشكر للشريعي الذي تم تعينه بقرار اللجنة الخماسية في منصب المدير المالي يوم 4 من شهر سبتمبر الجاري، بناء على توصية من "كاف".

وكشف الشريعي في تصريحاته لـ"الخليج 365" "فاطمة سامورا أمرت اللجنة الخماسية بأن يتم اتخاذ قرار عدم استمراري مديرا ماليا في اتحاد الكرة المصري خلال الفترة المقبلة".

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وواصل "تم تهديد اللجنة الخماسية حال لم يتم تنفيذ الأمر بأن يتم إقالتهم وتعيين لجنة أخرى اذا لم يتم الاستجابة لهذا الطلب".

واختتم "الشخصيات المتواجدة في اللجنة الخماسية محترمين للغاية ولديهم رؤية جيدة للكرة المصرية، وتشرفت بالتعامل معهم في الفترة القليلة الماضية، الوضع صعب بكل تأكيد، وكان الحل الأنسب لإنقاذ الموقف هو رحيلي، ومستعد لتقديم خدماتي في أي وقت".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق تعيين لجنة خماسية تتكون من عمرو الجنايني رئيسا ومحمد جمال علي نائبا للرئيس والأعضاء سحر عبد الحق ومحمد فضل وأحمد عبد الله راضي لإدارة شئون الكرة المصرية بعد استقالة مجلس هاني أبوريدة.

محمد الشريعي سبق وعمل في منصب المدير المالي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأصدر "كاف" قرارا في وقت سابق بإيقاف الشريعي عن العمل، بتهمة تعطيل الأعمال اليومية، قبل أن يصدر بعد ذلك قرارا بإقالته من منصبه.

وفتح الشريعي في وقت سابق النار على أحمد أحمد رئيس "كاف" وتناول قرار تعيين سامورا للإشراف على الاتحاد الأفريقي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الماتش".