مصدر: الزمالك يتفق مع معروف يوسف على تسوية لمستحقاته المتأخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

اتفقت إدارة الزمالك على تسوية مع النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق المنتقل إلى المقاولون العرب على سبيل الإعارة، لتسوية تقضي بحصوله على جزء من مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم الأربعاء أن معروف يوسف ووكيل أعماله اتفقوا مع النادي على تقاضي جزء من المستحقات المتأخرة لدى النادي، مقابل التنازل عن جزء أخر من المبلغ.

وهدد يوسف بفسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة قبل أن ينهي مسئولو القلعة البيضاء الموضوع مع اللاعب ووكيله.

واتفق مسئولو الزمالك مع اللاعب على تفعيل إعارته لنادي المقاولون العرب لمدة موسم واحد فقط بداية من الموسم المقبل بعدما وقع الزمالك على العقد الثلاثي وقام بارساله لإدارة المقاولون في الفترة الماضية.