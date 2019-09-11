تعرف على مواعيد مباريات اليوم"الأربعاء الأوروبي الودي"

محمد اسماعيل - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الأوروبية الودية: الخليج 365 الرياضي يستعرض مواعيد هذه المباريات: 02:00 ـ أمريكا VS أوروجواي 04:00 ـ الأرجنتين VS المكسيك 05:00 ـ البرازيل VS بيرو

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