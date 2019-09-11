شبان قنا يضم الحارس أحمد صلاح

تعاقد نادي شبان قنا مع أحمد صلاح حارس مرمى طلائع الجيش وواديدجلة وقنا السابق، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق بدورى القسم الثانى.
وجاء توقيع أحمد صلاح علي عقود انضمام للشبان لمدة 3 مواسم.
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