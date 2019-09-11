بعثة المصري تصل إلى زنجبار استعدادًا لملاقاة ماليندي

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وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري الى جزيرة زنجبار، استعدادًا لمباراة ماليندي والمقرر إقامتها الأحد المقبل، على ستاد عُمان ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
وحرص أحمد الغول سكرتير اول السفارة المصرية على استقبال بعثة المصري منذ وصولها الى مطار عبيد أماني كرومي الدولي، لتسهيل كافةالإجراءات الإدارية الخاصة بالبعثة ورافقها حتى مقر الإقامة ، وقام بالتنسيق مع اللواء ياسر سالم مدير الكرة والكابتن محمود جابر حول
وتواصل السفير محمد أبو الوفا سفير مصر بدولة تنزانيا، مع الجهات المختصة للتنسيق معها بشأن اتمام كافة الترتيبات سواء في
وفور وصول اللاعبين الى مقر فندق الإقامة تناولو وجبة الغذاء، ثم تم تسكنيهم الى الغرف الخاصة بهم لينالو قسطًا من الراحة، وقامت إدارة الفندق بتكليف رانيا طارق، بالتنسيق مع بعثة النادي المصري والإستجابة الفورية لجميع المتطلبات الخاصة بهم.
ومن المقرر ان يخوض الفريق الأول في تمام الساعة التاسعة بتوقيت زنجبار الثامنة بتوقيت مصر مرانه الأول والذي يشمل بعض تدريبات الأحماء والإطالة وفك العضلات.
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