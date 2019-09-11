رسميًا.. طلائع الجيش يضم عمرو جمال لمدة موسمين

نجح فريق طلائع الجيش في التعاقد مع مهاجم النادي الأهلي عمرو جمال علي سبيل الإعارة لمدة موسمين، وذلك في حضور أحمد المهدي مدير الكرة. الكرة. وكان اللاعب انضم إلي صفوف الصفاقسي التونسي لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة، قبل أن يضطر إلي العودة القاهره بسبب التجنيد. العودة القاهره بسبب التجنيد. والجدير بالذكر عمرو جمال قضى النصف الأول من الموسم الماضي بلا ناد، قبل أن يعود للنادي الأهلي في النصف الثاني من الموسم دون أن يشارك في أي لقاء.

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