مران خفيف للأهلي بعد الوصول إلى غينيا الاستوائية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مراناً خفيفاً في حديقة فندق الإقامة بعد الوصول إلى غينيا الاستوائية. غينيا الاستوائية. ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت أكاديمي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل. ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل. وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على إراحة لاعبيه والاكتفاء بمران استشفائي تجنباً للإجهاد . Advertisements

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