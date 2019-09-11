السوبر المصري بين الأهلي والزمالك باستاد السلام

تتجه نية اتحاد كرة القدم على استضافه السلامه ، وجمع بين فريقي الأهلي والزمالك ، والمقرر اقامته 20 سبتمبر الجاري. والمقرر اقامته 20 سبتمبر الجاري. ومن المقرر أن يجري الإعلان بصورة نهائية خلال الساعات القلية القادمة. بصورة نهائية خلال الساعات القلية القادمة. ويأتي هذا الإختبار تطبيق لم تبدأ الحوكمة الرياضة بإقامة المباراة في المدينة التي ينتمي إليها الفريقان.

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