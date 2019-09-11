جهاد جريشة حكمًا للقاء النجم التونسي وشباب الأردن

قررت لجنة التحكيم بالاتحاد العربي لكرة القدم تعيين الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة النجم الساحلي التونسي ونظيره شباب الأردن الأردني في إياب

دور الـ32 ببطولة الأندية العربية لكرة القدم "كأس محمد السادس".

واختارت لجنة التحكيم طاقمًا معاونًا مكونا من المصري

تحسين أبو السادات كمساعد أول، ومحمد عبد الله من السودان كمساعد ثان، وأحمد الشريف حكمًا رابعًا.

ويستضيف النجم الساحلي الفريق الأردني في مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في ملعب بوعلي لحوار بتونس.