عطايا زعيم الثغر يرحل للسكة الحديد

انضم يوسف عطايا لاعب الاتحاد السكندرى لنادى السكة الحديد لمدة موسمين على سبيل الإعارة على سبيل الإعارة كان عطايا قد طلب الرحيل لمدة موسمين بهدف المشاركة في المباريات ،ورفض مسئولو الاتحاد السكندرى رحيل اللاعب بشكل نهائى.

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