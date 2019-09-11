حرس الحدود يجدد عقود مدافعه "جنيدي"

جدد نادي حرس الحدود عقود لاعبه جهاد جنيدى مدافع الفريق الكروي حتى نهاية الموسم الماضى فى إطار خطة إدارة النادي العسكري لتدعيم صفوف الفريق . خطة إدارة النادي العسكري لتدعيم صفوف الفريق . كان جهاد جنيدي قد انتقل من الداخلية إلى حرس الحدود فى الموسم الماضي لمدة موسم، ورحل عن الفريق عقب نهاية الموسم قبل أن تعود الإدارة وتجدد عقد اللاعب.

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