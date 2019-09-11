مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي بحضور جماهيري

أكد شريف سعد مدير ستاد الإسكندرية، أنه تلقى إخطارا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بأنه تقرر إقامة مباراة الاتحاد السكندري مع العربي الكويتي

في إياب دور ال ٣٢ لبطولة الأندية العربية بحضور جماهيري .

وقال سعد إنه لم يتقرر بعد عدد

الجماهير التي ستحضر المباراة وفقا لرؤية الأجهزة الأمنية، وأنه سيتحدد هذا الأمر خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن الاتحاد السكندري فاز على العربي الكويتي في ملعبه في المباراة الأولى بهدف مقابل لاشىء.