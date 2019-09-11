مصيلحي يطالب بدعم الاتحادالسكندري لاستكمال فرع سموحة

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن ناديه استلم بالفعل قطعة الأرض المخصصة المرحلة الثانية من فرع النادي في سموحة والتي يبلغ مساحتها ٧ افدنة . وقال مصيلحي خلال اجتماعه مع أعضاء رابطة النقاد الرياضيين، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كان قد وعد وفقا لبروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة بتمويل إنشاء المرحلة الثانية من خلال جهاز المشروعات الوطنية بالقوات المسلحة، والذي قام بأنشاء المرحلة الأولى. كان قد وعد وفقا لبروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة بتمويل إنشاء المرحلة الثانية من خلال جهاز المشروعات الوطنية بالقوات المسلحة، والذي قام بأنشاء المرحلة الأولى. وأوضح " أن كافة الرسومات الهندسية الخاصة بالمرحلة الثانية جاهزة، ولا يتبقى سوى تدخل السيد وزير الشباب والرياضة لبدء الإنشاءات، والتي ستخدم أعضاء نادي الاتحاد السكندري بعدما بات الوضع صعب للغاية في مقر الشاطبي الرئيسي لزيادة عدد الأعضاء إلى جانب أن المرحلة الأولى من فرع سموحة كانت مخصصة لملعبي كرة القدم إلى جانب مبني اجتماعي ولابد من تنفيذ مجموعة من المشروعات في المرحلة الثانية لخدمة أعضاء النادي". ولا يتبقى سوى تدخل السيد وزير الشباب والرياضة لبدء الإنشاءات، والتي ستخدم أعضاء نادي الاتحاد السكندري بعدما بات الوضع صعب للغاية في مقر الشاطبي الرئيسي لزيادة عدد الأعضاء إلى جانب أن المرحلة الأولى من فرع سموحة كانت مخصصة لملعبي كرة القدم إلى جانب مبني اجتماعي ولابد من تنفيذ مجموعة من المشروعات في المرحلة الثانية لخدمة أعضاء النادي".

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