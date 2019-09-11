رياضة | شوقي السعيد لـ "الخليج 365 الرياضي": الأهلي متفوق على الزمالك بتطبيل الإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي السعيد لـ "الخليج 365 الرياضي": الأهلي متفوق على الزمالك بتطبيل الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق عن السبب وراء تفوق النادي الأهلي على القلعة البيضاء في الكرة المصرية.

قال شوقي السيعد في حوار خاص لـ "الخليج 365 الرياضي": " أنا لا أكره الأهلي، ولكن أكره الظلم الذي يضع فيه الزمالك ودائماً ضد الزمالك ".

وتابع: " لما كنت بلعب في الجونة كنت بتظلم من الحكام، ولما لعبت في الإسماعيلي بدأ الظلم يقل شوية، ولكن عندما لعبت للزمالك بدأ الحكام تيجي معايا شوية إنما الأهلي الحكام بتيجي معاه شويتين تلاتة".

وأختتم: " نفس الكلام ينطبق على الإعلام، الصحفيين الأهلاوية بيقعدوا يطبلوا للأهلي فحتى لو الأهلي غلط مش بيتقاله أنت غلط وهذا في حد ذاته ظلم".