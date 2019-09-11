رياضة | والد نيمار يصب الزيت على النار ويطلق تصريح مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد نيمار يصب الزيت على النار ويطلق تصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت الحرب من جديد بين نيمار وباريس سان جيرمان بعد فترة الـ"هدنة" التي حدثت مع نهاية انتقالات صيف 2019 وهي الفترة التي شهدت اقتراب البرازيلي من الرحيل بناءاً على رغبته ولكنه في الأخير استمر مع النادي الفرنسي.

ودخل نيمار في دوامة المفاوضات هذا الصيف بعد إعلان رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان ليدخل كلاً من؛ ريال مدريد يوفونتوس على ضمه لكنه لم يحدث جديد بسبب المبلغ الكبير الذي طلبت إدارة ناصر الخليفي ويقال أنه أكثر من مبلغ 222 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليوم الخميس، أن والد نيمار أطلق تصريحاً جديداً مثيراً وهو "المفاوضات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة لم تنته بعد"، ويأتي ذلك بعد أن حاول باريس سان جيرمان أن يعود بالعلاقات بين البرازيلي وجماهير ملعب حديقة الأمر من جديد.

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وقال أحد المقربين من بيئة نيمار أن عودته إلى البارسا في يناير مستحيلة تقريباً، ولكن غير مستبعد أن يتم ذلك في الصيف المقبل، وقال أيضاً نفس المصدر أنه لا يوجد مفاوضات حالية بين البارسا وباريس لعودة اللاعب في يناير، نافياً ما تحدث عنه والد البرازيلي.

وأصبح نيمار جاهزاً بدنياً للمشاركة مع باريس سان جيرمان الذي تنتظره مباراة قوية في بطولة الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل ضد ستراسبورغ ولكن الكرة حالياً في ملعب المدرب توماس توخيل والذي يمكن أن يجعله يشارك أو لا في ظل الغضب الجماهيري.

والجدير بالذكر أن البرازيلي نيمار يحلم بالعودة إلى برشلونة بعد عامين من الرحيل حيث انتقل لباريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل مبلغ 222 مليون يورو.